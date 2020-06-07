الديهي: أردوغان يتعامل مع دولة ليبيا باعتبارها "عزبة اللي خلفوه"

استعرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتحدث فيه عن أن ليبيا، تُعد إرثا عثمانيا: "رئيس تركيا يتعامل مع ليبيا على إنها ميراث أجداده، وعزبة اللي خلفوه"، على حد قوله، موضحًا أن محاولات التدخلات الأجنبية التركية على الأراضي الليبية، ومحاولة تجميع القوى الاستعمارية والمرتزقة والتي تحمل أفكارا شاذة، بمثابة استدعاء للتاريخ.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن "أردوغان" يتحدث عن إلغاء اتفاقية لوزان 1923، بعد عامين، واستعادة تفعيل خريطة الميثاق الملي الذي جرى توقيعه عام 1920، والتي وقعها القادة الأتراك من الاتحاد والترقي كميثاق عمل داخلي، تتضمن ضم شمال العراق حتى الموصل، وشمال سوريا حتى حلب.

وناشد الإعلامي، الشعب الليبي، بقراءة تاريخ الاحتلال العثماني لليبيا جيدًا لمعرفة ما يحدث الآن، منوهًا بأن هناك 72 واليا عثمانيا حكموا ليبيا خلال 62 عاما، و70% منهم مات مقتولًا أو منتحرًا، وبعدها سلموا الأراضي الليبية فريسة لإيطاليا في 12 أكتوبر عام 1912.

وجاءت تصريحات أردوغانن خلال الفيديو الذي عرضه الديهي: "ليبيا بالنسبة لنا إرث عثماني، وإرث مصطفى كمال، الذي أدى خدمات جليلة بها بصفته ضابطًا عثمانيًا، مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال، يجب ألا ننسى كفاحه في ليبيا طالما ليست لدينا علاقة بليبيا، إذن عن ماذا كان يبحث مصطفى كمال هناك؟! ما الحرب التي كان يخوضها مضحيًا بحياته؟!، هذا يعني أن ليبيا بالنسبة لنا مكان يجب أن نقف بجانبه حتى إذا تطلب الأمر التضحية بأرواحنا".