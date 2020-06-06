حبس نجل رجل أعمال 4 أيام لإقامته حفل زفاف بالإسماعيلية

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، حبس محمد سالم العدوي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات وإقامة الحفلات.

وقرر محمد الطيب رئيس نيابات مركز الإسماعيلية، وبإشراف يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وبحضور أحمد عاشور مدير نيابات مركز الإسماعيلية، ضبط وإحضار والد العريس رجل الأعمال سالم العدوي، ووالد العروس علي حماد مالك الفيلا التي أقيم بها الحفل.

كما طلبت النيابة من المباحث تحديد هوية مطربي الحفل، ومسؤولي القرية التي أقيم بها الحفل، والقائمين على التجهيزات من أعمال الإضاءة والفراشة.

وكانت مباحث مركز شرطة الإسماعيلية بإشراف اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، والرائد محمد هشام رئيس مباحث المركز، والنقباء محمد جبر، ومصطفي جميل، وملهم البلتاجي معاوني المباحث، قد قاموا بفض فرح بفيلا نجل رجل الأعمال محمد سالم العدوي بقرية النورس، كان يحييه عدد من المطربين الشعبيين، منهم شاكوش وعمر كمال وآخرين، وبحضور عدد من نجوم الكورة والمشاهير وتم عرض المتهم على جهات التحقيق.

وقال شهود عيان، إن المباحث حررت محاضر وغرامات للسيارات التى كانت موجودة بالفيلا أثناء الحفل، وفتح تحقيق مع أمن القرية والمسؤولين عن الدخول والخروج بها.