طلاب الدبلوم الخاص بتربية بنها يطالبون باستبدال الامتحانات بالأبحاث

طالب، اليوم السبت، طلاب الدبلوم الخاص، شعبة التربية الخاصة بجامعة بنها، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتورة إيمان عبدالحق عميدة كلية التربية بالجامعة، باستبدال الامتحان التحريري، بامتحانات عملية كوسيلة مناسبة للتقييم، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الطلاب، اليوم، أن الأبحاث العلمية وسيلة مناسبة للتقييم، وذلك لما للبحث العلمي من أهمية كبيرة في مجال دراستهم، خاصة أن ذلك يرفع عن كاهلهم معاناة السفر والاختلاط.