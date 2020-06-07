لو عايز تصيف.. أسعار الإقامة بفنادق شرم ودهب والغردقة خلال شهر يونيو

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، ولكن مع التأثر الشديد الذي تعرض له قطاع الاقتصاد، وضعت الحكومة المصرية خطة للتعايش في عدد من المجالات، وكان أهمها عودة السياحة الداخلية مع الاحتفاظ بالاشتراطات الصحية واتباع إرشادات الصحة والسلامة التي حددتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، أسعار الإقامة في الفنادق السياحية التي حصلت على شهادة السلامة الصحية على النحو التالي:

أولًا: فنادق شرم الشيخ

أسعار الإقامة في فندق سنساتوري

يقع سنساتوري في منطقة شرم الشيخ، ويشمل مسبحا داخليا وخارجيا وشاطئ خاص، كما يوفر إمكانية استخدام الواي فاي المجانية في المناطق العامة.

والفندق محجوز بالكامل خلال شهر يونيو، وتبلغ سعر الإقامة بالفندق بدءًا من شهر يوليو نحو 5553 جنيه لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق صن رايز أريبيان بيتش

ويقع منتجع صن رايز أرابين بيتش بجوار شاطئه الخاص في منطقة شاركس باي الشهيرة، المنتجع محاط بالحدائق ويقدم مجموعة متنوعة من المرافق، يضم مكان الإقامة هذا 6 مطاعم ذات قائمة مأكولات، إضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية.

ويوفر المنتجع إطلالة على جزيرة تيران، ويقع على بُعد 11 كم من خليج نعمة، كما يبعد سوهو سكوير مسافة 8 كم، ويقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 9 كم.

وتبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة ليلة نحو 2300 جنيه، ونحو 6900 جنيهًا للفردين في الغرفة المزدوجة لمدة 3 ليالِ.

أسعار الإقامة في فندق فور سيزونز

يقع منتجع فور سيزون شرم الشيخ في شرم الشيخ بجانب تلال البحر الأحمر، ويضم 4 مسابح و5 مطاعم و3 صالات وسبا، كما يمكن للضيوف الاستفادة من أنشطة الغوص والغطس المتوفرة في الموقع.

ويبدأ سعر الإقامة بالفندق خلال شهر يونيو من 13500 جنيه لمدة 3 ليالِ للفردين في الغرفة المزدوجة المطلة كليًا على البحر، أما الغرفة المطلة جزئيًا على البحر تبلغ 11400 جنيه.

أسعار الإقامة في منتجع سان جورج

يقع هذا المنتجع المصنف 4 نجوم على بعد 2 كم من البحر الأحمر، ويضم شاطئ رملي خاص به، كما يوفر إمكانية استخدام شاطئين، أحدهما رملي نظيف والآخر شاطئ مرجاني لممارسة الغوص والغطس، فيما يضم الفندق 4 مسابح خارجية وتراس للتشمس وشاطئ خاص ذو رمال ذهبية يشمل بار ومطعم شاطئي، وتبعد محمية رأس محمد الوطنية مسافة 30 كم.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 3 ليالِ 1656 جنيهًا للفردين في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق مارينا شرم الشيخ

يطل مارينا شرم على شاطئ خاص ومياه خليج نعمة الفيروزية، ويوفر غرف فسيحة، حيث تحتوي معظمها على شرفات خاصة، كما يتوفر مسبحان خارجيان ومركز للعافية، وتتوفر إمكانية استخدام الواي فاي في منطقة اللوبي مجانًا.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 3 ليالِ 2809 جنيهات للفردين في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق حياة ريجينسي

يقع هذا المنتجع الفاخر المصنف 5 نجوم في شرم الشيخ في حدائق ذات مناظر طبيعية ويوفر مسابح على طراز البحيرات الشاطئية، كما يضم 3 شواطئ خاصة بالإضافة إلى سبا ومتاجر و5 مطاعم، فيما تتوفر خدمة الواي فاي مجانًا في جميع أنحاء الفندق.

والفندق محجوز بالكامل خلال شهري يونيو ويوليو، يبلغ سعر الإقامة بالفندق بدءًا من شهر أغسطس لمدة 3 ليالِ 7748 جنيهًا للفردين في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق كورال سي هوليداي

ويقع كورال سي على بعد 320 متر من الشاطئ الرملي، ويضم 6 مطاعم رائعة و7 بارات تلبي جميع احتياجات الطهي، تشتمل المرافق الترفيهية على سبا و4 مسابح في الهواء الطلق، ومسبح للأطفال مع برج مائي ومسبح Thalassic في السبا و6 مسابح خاصة في الغرف.

والفندق محجوز بالكامل خلال شهر يونيو، يبلغ سعر الإقامة بالفندق بدءًا من شهر يوليو لمدة 3 ليالِ 6333 جنيهًا للفردين في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق هيلتون شاركس باي

يقع هذا المنتجع الفاخر على بعد 5 كم فقط من مطار شرم الشيخ وتحيط به أشجار النخيل كما يتميز بشاطئ خاص والترفيه الممتاز للعائلة ومجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضات المائية.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 3 ليالِ 2806 جنيهات للفردين في الغرفة المزدوجة.

ثانيًا: فنادق دهب

أسعار الإقامة في فندق دهب تروبيتال

يقع تروبيتل دهب أواسيز المصنف 3 نجوم على ساحل خليج العقبة، ويوفر الفندق شاطئ خاص ومسبح خارجي دافئ خلال الشتاء، ومركز للغوص يطل على منطقة الثقب الأزرق للغوص.

ويبلغ سعر الإقامة بالغرفة المزدوجة للفردين 2679 جنيهًا لمدة 3 ليالِ.

رابعًا: فنادق الغردقة

أسعار الإقامة في فندق شتايجنبرجر الداو

يقع هذا الفندق الشاطئي الديلوكس المصنف 5 نجوم في الغردقة ويوفر مكانا فاخرًا ومنتزه مائي كبير خاص به وملعب مضاء للجولف، ويتميز فندق شتيجنبرجر الداو بيتش بمنطقة مسبح منعشة وشاطئ رملي خاص على مياه البحر الأحمر الدافئة.

تبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 3 ليالِ نحو 7295 جنيهًا في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق وايت بيتش الباتروس

يقع الباتروس وايت بيتش في الغردقة بمنطقة البحر الأحمر على بعد 5 كم فقط من نيو مارينا، ويحتوي على مسبح خارجي وملعب للأطفال وتراس، كما تتوفر خدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة مجانًا.

وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 7500 جنيه لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق هاواي لو جاردان

يقع هذا المنتجع الفاخر المصنف 5 نجوم وسط حديقة رائعة ذات مناظر خلابة تطل على ساحل الغردقة والبحر الأحمر، ويحتوي على مسبحين خارجيين ومنطقة شاطئ خاصة، كما يوفر مكان الإقامة مطعمين بقوائم انتقائية.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 3000 جنيه لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة حتى منتصف شهر يونيو الحالي.

أسعار الإقامة في فندق هاواي ريفيرا

يقع الفندق على بعد 11 كم شمال الغردقة ويضم 3 مسابح وشاطئ خاص، كما يقدم أيضًا ناد ترفيهي للأطفال، ويوفر مكان الإقامة مطعمين يقدمان قائمة مأكولات ويوفر خدمة الواي فاي المجانية في منطقة اللوبي.

والفندق محجوز بالكامل حتى منتصف شهر يونيو الحالي، ويبلغ سعر الإقامة نحو 2923 جنيهًا لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق هاواي سيزار بالاس

يقع الفندق في الغردقة في منطقة البحر الأحمر، وعلى بعد 3.2 كم من الشريط الساحلي، يتوفر بالفندق مطعم وبار ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمنتزه المائي.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 3264 جنيهًا لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق صني بيتش ريزورت

صني بيتش هو فندق شامل كليًا من فئة 4 نجوم ويتمتع بموقع متميز على شاطئ البحر في الغردقة، إضافة لمجموعة متنوعة من أحواض السباحة.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 4189 جنيه لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق بالما دي ميريت

يقع هذا المنتجع الشامل كلياً على بُعد 3 كم من وسط مدينة الغردقة، ويضم مسبح على شكل بحيرة ومسبح دافئ وشاطئ خاص على البحر الأحمر، ويشمل 12 متجرا في الموقع ومركزًا للغوص.

والفندق محجوز بالكامل خلال شهري يونيو ويوليو، ويمكن الحجز بدءًا من شهر أغسطس المقبل بسعر 4141 جنيهًا لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق تروبيتيل سهل حشيش

يتميز تروبيتل بإطلالات ساحرة على البحر الأحمر الدافئ، كما يشتمل على شاطئ رملي مع رصيف خاص للمراكب الصغيرة، ويضم 3 مسابح خارجية، بالإضافة إلى مسبح للأطفال.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق خلال شهر يونيو بسعر 6900 جنيه لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.