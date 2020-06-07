مُعمرة بكفر الدوار بعد تعافيها من كورونا: "نفسى أحضنكم واحد واحد"

لم تجد طريقة للتعبير عن فرحتها بشفائها من فيروس كورونا المستجد، إلا بإطلاق الزغاريد لدى خروجها من المبنى الطبى لمستشفى العزل بكفر الدوار، وأصرت السيدة الثمانينية على معانقة جميع الطاقم الطبى، تقديرًا وعرفانًا لهم لما بذلوه من جهد، وهو ما رفضه الأطباء حفاظًا على سلامتها، ملتفين حولها ومحتفلين على طريقتها بخروجها، فى الوقت الذى غادر فيه 15 متعافيا آخرين، من مستشفى العزل عقب ظهور شلبية تحاليلهم.

وغادرت مسنة فى العقد الثامن من عمرها، مستشفى العزل بكفر الدوار، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن دفعة متعافين تراوحت رحلة علاجهم ما بين أسبوع إلى 20 يوما، قضوا خلالها فترة العزل الطبى داخل المستشفى، فيما التزم الفريق الطبى بتقديم بروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة، ووسط فرحة عارمة غادر المتعافين المستشفى، بينهم "ليلى حنا" 88 عاما.

وقالت المسنة أثناء خروجها على كرسى متحرك وهى تطلق الزغاريد: "عاوزة أحضنكم واحد واحد يا أولادى، وهاتولى الدكتور ياسر زايد عشان أشكره، أنا حاسة إنكم أهلى وولادى وأنا إللى ربيتكم، ومش هامشى من هنا إلا لما أسلم عليكم كلكم، ودى أقل حاجة أقدر أعملها معاكم عشان اهتمامكم ورعايتكم ليا".

وقالت مصادر بمستشفى عزل كفر الدوار، استقبلنا السيدة المسنة قبل أسبوعين من الآن، وكانت تعانى من اعراض بسيطة لمرض الزهايمر، بجانب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع طاقم التمريض للتعاطف معها، وتقسيم الأوقات فيما بينهم لرعايتها، بحيث أن يكون أحد بجانبها على مدار الوقت، واعتمدنا فى أسلوب علاجها على العامل النفسى، والوصول إلى أعلى معدلات السعادة لديها، وهو ما ساهم بشكل كبير فى شفائها.