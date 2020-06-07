خليك في البيت.. طريقة متابعة القضايا المتداولة أمام الخبراء إلكترونيا

في ظل مواجهة جائحة فيروس كوفيد 19، اتخذت العديد من أجهزة الدولة عددا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، طريقة متابعة القضايا المتداولة أمام الخبراء إلكترونيا، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة متابعة القضايا المتداولة أمام الخبراء إلكترونيا

ـ تجري متابعة القضايا إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع البوابة الرسمية لوزارة العدل، من هنا.

ـ اختيار المنطقة التابع لها "منطقة القاهرة الكبرى، منطقة الإسكندرية، منطقة الدلتا، منطقة القناة، منطقة شمال الصعيد، منطقة جنوب الصعيد، أو منطقة وسط الصعيد".

ـ كتابة اسم المكتب التابع له القضية.

ـ إدخال رقم وسنة القضية.

وكانت الدولة، اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منها حظر انتقال المواطنين على الطرق خلال ساعات محددة، البقاء في المنزل، تخفيض نسب العمالة بالقطاعات المختلفة، ضرورة ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمواصلات، وإيقاف حركة الطيران.