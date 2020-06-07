وزراء الدول المنتجة للنفط يوافقون على مد تخفيضات الإنتاج شهرا إضافيا

وافق المنتجون فى تحالف (أوبك +) على مد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الحالية لمدة شهر إضافي وهو شهر يوليو المقبل .

جاء ذلك فى ختام الاجتماع الوزاري رقم 179 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك اليوم السبت وأيضا الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء فى أوبك بحضور واسع لوزراء الطاقة فى 23 دولة عبر الفيديو .

وذكر بيان لمنظمة أوبك اليوم أن اجتماع (أوبك +) عقد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، مؤكدا أن الاجتماع خلص إلى التزام الدول المنتجة المشاركة في "إعلان التعاون"، مجددا بدعم استقرار سوق النفط وحماية المصالح المشتركة للدول المنتجة وتعزيز الكفاءة فى توفير إمدادات نفطية اقتصادية وآمنة للمستهلكين مع تحقيق عائد عادل على رأس المال المستثمر.

ورحب الاجتماع بحضور وزراء دول الإكوادور وإندونيسيا وترينيداد وتوباجو بصفة مراقب، مؤكدا أن خفض الإنتاج في الشهور الماضية ساعد فى جهود استعادة التوازن فى السوق بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى وجود مؤشرات على الانتعاش في الاقتصاد العالمي وسوق النفط، محذرا من انكماش الطلب العالمي على النفط بنحو 9 ملايين برميل يوميا لعام 2020 بأكمله.