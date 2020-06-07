71 مصابا في أحداث المواجهات والمظاهرات بالعاصمة اللبنانية

أعلنت السلطات اللبنانية أن أحداث العنف والشغب والمواجهات التي وقعت بوسط العاصمة اللبنانية بيروت خلال المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت اليوم، أسفرت حصيلتها النهائية عن وقوع 71 مصابا.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني أن الإصابات التي تعامل معها على مدى اليوم بلغ عددها 48 جريحا، مشيرا إلى أن 11 مصابا منهم استدعت حالتهم النقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، في حين تم إسعاف 37 شخصا في الأماكن التي تعرضوا فيها للإصابات.من جانبه، أشار الدفاع المدني اللبناني إلى أن عدد الإصابات التي تعامل معها طوال اليوم بلغ 23 شخصا، لافتا إلى أن عناصر الدفاع المدني قاموا بنقل 4 مصابين إلى المستشفيات، كما قدموا العلاج والإسعافات اللازمة لـ 19 شخصا آخرين تعرضوا لإصابات طفيفة أثناء التظاهرات الاحتجاجية.

وكانت التظاهرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية ظهر اليوم احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، قد تخللتها بعض المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، حيث استخدم المحتجون الحجارة والزجاجات في رشق قوات الأمن ومكافحة الشغب والتي ردت باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ذات قوة الضغط الكبيرة لحمل المتظاهرين على التفرق.

وتمكنت القوى الأمنية مدعومة من قوات الجيش، من إخلاء وسط بيروت وساحات التظاهر بها، من كافة المتظاهرين والمحتجين، بعد أعمال شغب ومواجهات وكر وفر لم يستغرق وقتا طويلا، حيث طوقت قوات مكافحة الشغب تجمعات المتظاهرين وأطلقت كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع على نحو حال دون تمدد المواجهات ودفع المتظاهرين إلى التشتت والتفرق.