"التنمية المحلية" تنفي القبض على عمال باليومية بسبب "التراخيص"

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه لا يوجد منع تراخيص أعمال البناء إذا توافقت مع الاشتراطات التي حدتها الإدارة الهندسية.

وأكد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، أنه سيجرى وقف رخص البناء السارية خاص بالمخالفات: "مثل لو أن الرخصة جراج، وتحول إلى بنك يوقف البناء تماما، وهذا هو المقصود والمنصوص عليه".

وتابع: "اللي رخصته سارية لازم يراجع الإدارة الهندسية التابعة للحي، عشان يقيم الشغل من حيث مطابق للرخصة الممنوحة، ووزير التنمية المحلية توافق مع المحافظات حتى تستعين بالجامعات للاستعانة بأساتذة كليات الهندسة والمكاتب الاستشارية لتساعد الإدارات الهندسية في الأحياء في مثل هذه النوعية من المراجعات، بحيث يتم الأمر بسلاسة وسرعة".

وفي سياق مرتبط بالأعمال الإنشائية، قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه جرى القبض على عمال باليومية أثناء عملهم في أحد المواقع، ليرد عليه "قاسم"، قائلًا: "لم يقبض على أحد عمال اليومية أثناء عمله في موقع، اتاخد بطاقاتهم الشخصية من قوات إنفاذ القانون، ولكن رجعت لهم البطاقات لما اتعرف إن في سلامة في الأمر بتاعهم".

وواصل: "لو العمارة مخالفة، فالمقاول والمهندس والموجودين هم المسؤولين عن الموقع، ولكن العمال مش مسؤولين".

لكن الإعلامي خالد أبو بكر، أصر على موقفه، وأكد أنه جرى إلقاء القبض على بعض عمال اليومية، وطالبه مساعد وزير التنمية المحلية بإبلاغه بأسمائهم.