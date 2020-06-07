تطهير محطة صرف القصاصين في الإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة المياه، العضو المنتدب لشركة محافظات القناة، انتهاء منطقة القصاصين بقطاع الإسماعيلية من أعمال غسيل وتعقيم مروقات المحطة المصرية بمجمع القصاصين، لافتا إلى أن العاملين يواصلون جهودهم على مدار اليوم لتوفير المياه ذات الجودة العالية لمواطني محافظات القناة.

وأضاف عصمت، أن "ذلك يأتي ضمن الخطة الدورية المعدة لغسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية بمحطات إنتاج المياه، والتي تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمي والرمل، ما يضمن جودة المياه المنتجة من المحطة".