رش وتعقيم مقابر "الربدان" والمناطق المحيطة بها بشبراخيت

كثفت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، جهودها لاستمرار حملات رش وتعقيم وتطهير شوارع وميادين وواجهات المحال والمنازل بمدن وقرى المحافظة، وكذا مناطق المقابر وما يحيط بها، في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت، بإشراف محمد عنتر، رئيس الوحدة المحلية، أعمال رش وتطهير منطقة المقابر بقرية الربدان، وذلك بالتزامن مع دفن حالات وفيات بالقرية والقرى المجاورة، كما تم تطهير ورش المناطق المحيطة بمنطقة المقابر، وتعقيم المنازل والمحلات والشوارع هناك.

ووجه رئيس المدينة باستمرار هذه الحملات، لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.