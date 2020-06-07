جلسة صلح في السويس تتسبب في إصابة 20 شخصا بكورونا

تسببت جلسة صلح عقدت بين مجموعة عائلات في حي الجناين بمحافظة السويس، في إصابة أكثر من 20 شخصا بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مخالطة مصاب بالفيروس لآخرين تواجدوا بالجلسة.

بداية إصابة المواطنين بالعدوى، كما تؤكدها نتائج التحاليل والتقصي بمديرية الصحة في السويس، عندما عقد رئيس إحدى الجمعيات الأهلية جلسة صلح بين عائلات داخل حي الجناين في منتصف شهر رمضان الماضي.

وأكدت نتائج تقصي المصابين، تواجد مصاب بفيروس كورونا، في جلسة الصلح ما تسبب في نقل العدوى إلى الحاضرين.

ونوه مصدر بمستشفى العزل بالسويس، بأن مسؤول إحدى الجمعيات الأهلية أصيب خلال هذه الجلسة بفيروس كورونا، وبعد ذلك أقام جلسة صلح أخرى ولم يكن على دراية بإصابتة، وتسبب أيضا في إصابة زوجته وأقاربه.

وكانت مديرية الصحة في محافظة السويس، أعلنت اليوم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كوروزنا بالمحافظة، إلى 462 مصابا، و 2 حالة وفاة.