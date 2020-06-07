 إزالة فورية لـ 1166 حالة تعدٍ وبناء مخالف بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، عن إزالة 1166 حالة تعدٍ ومخالفة خلال فترة الحظر اعتبارا من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت تعديات على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية ومخالفات بناء.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي للمحافظة اليوم الأحد، يتضمن أنه تم إزالة فورية لـ 519 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 25 فدانا و16 قيراطا و18 سهما، وإزالة 415 مخالفة بناء على مساحة 55 ألف و22 مترًا مربعا، وإزالة 232 تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 11 ألفا و893.5 متر مربع.

وأوضح البيان الصحفي، استمرار تنفيذ حملات الإزالة علي مدار اليوم لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر ، مؤكدا على التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.