عرض فيلم "من أجل سما" على نتفليكس مطلع يوليو

أعلنت شبكة نتفلكس، عرض الفيلم الوثائقي السوري "من أجل سما"، عبر منصتها، يوم 1 يوليو المقبل.

فيلم "من أجل سما" إخراج وعد الخطيب وإدوارد واتس، ومدته ساعة و40 دقيقة، وحقق نجاحا كبيرا، ونال جوائز وترشيحات مختلفة.

ترشح "من أجل سما" لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في الدورة رقم 92، وحصد جائزة أفضل وثائقي المقدمة من مهرجان أمستردام الدولي للفيلم الوثائقي.. وترشح لجائزة جمعية نقاد أوستن السينمائي.

وكان لفيلم "من أجل سما" حضور قوي في النسخة رقم 73 من حفل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، إذ ترشح في 4 فئات مختلفة، وحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي.

كما أعلنت منصة نتفلكس عن عن عرض فيلمي "الرسالة" و"أسد الصحراء" للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، يوم 18 يونيو المقبل.