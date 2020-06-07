التجمع: نستهدف جذب كوادر جديدة للحزب استعدادا للاستحقاقات الانتخابية

أكد سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، على أن الحزب يسعى إلى ضم كوادر جديدة خلال الفترة المقبلة لديهم القدرة على العمل السياسي والتطوعي من خلال عرض برنامجه على المواطنين استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال عبدالعال لـ"الوطن"، إن الحزب في انتظار إقرار القوانين الخاصة للانتخابات من قبل البرلمان ليتحدد شكل العملية الانتخابية التي يتحدد على أساسها تحديد المرشحين الذين سيدفع بهم الحزب في السباق الانتخابي سواء على مقاعد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية الشعبية.

وأضاف عبدالعال أن الحديث عن دخول الحزب في تحالفات انتخابية سابق لآوانه، وعندما تتحدد شكل العملية الانتخابية بعد إقرار قوانين الانتخابات سيتجه الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع قوى ثورة 30 يونيو والقوى الوطنية الشعبية.

وشدد عبدالعال على أن الحزب يفضل إجراءات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة التي تتيح الفرصة لجميع القوى الشعبية والسياسية للمنافسة في الانتخابات وتضمن تمثيلها بشكل جيد داخل المجالس المنتخبة.