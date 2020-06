في يوم ميلاده.. معلومات عن ليام نيسون بطل فيلم قائمة شندلر

لعب بطولة واحد من أكثر الأفلام تقييما على موقع السينما IMDB، حيث يحل فيلم "قائمة شندلر" للنجم ليام نيسون في المرتبة السابعة على الموقع بنسبة 8.9 من 10.

وترشح ليامن نيسون لجائزة أوسكار عام 1994 عن دور في فيلم قائمة شندلر، والذي أخرجه ستيفين سبيلبيرغ، ونال الفيلم أيضا 11 ترشيحا من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وترشح ليام نيسون لعدد من الجوائز المختلفة منها 3 جولدن جلوب، وترشيح من بافتا، وغيرها أكثر من 40 ترشيحا بحسب موقع IMDB.

ولد ليام نيسون، في يونيو 1952، في جنوب أيرلندا، وأول فيلم شارك فيه كان Pilgrim's Progress كان عام 1978، وفي العام نفسه شارك في مسلسل Play for Today.

وخلال مسيرته الفنية شارك "ليام" في أكثر من 120 عملا فنيا، ومن أشهر أفلامه، Kinsey عام 2004، وفيلم Michael Collins عام 1996.

وآخر أفلام ليام نيسون كان Ordinary Love عام 2019، وهو من إخراج كل من Lisa Barros D'Sa, Glenn Leyburn.

وانتهى ليام نيسون من تصوير دوره في فيلم Made in italy، من إخراج James D'Arcy، وأعلن عن مشاركته في أفلام Honest Thief ، The Marksman، The Ice Road وMemory.