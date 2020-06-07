غدا.. الأقباط يبدأون صوم الرسل حتى 12 يوليو

يبدأ الأقباط الأرثوذكس، غدا الاثنين، صوم الرسل بحسب الاعتقاد المسيحي، وذلك بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة، وفي ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها غلق الكنائس وتعليق الصلوات منعا للتجمعات.

ومن المقرر أن يستمر صوم الرسل لأكثر من شهر إذ ينتهي في 12 يوليو المقبل، وهو يعد من أقدم الأصوام التي عرفتها المسيحية، وهو صوم خاص بالخدمة في الكنيسة، تقليدا برسل المسيح الذين صاموا في بداية خدمتهم بعد أن رفع إلى السماء.

وتسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في صوم الرسل للأقباط بتناول الأسماك، والامتناع عن جميع المأكولات الحيوانية على أن تكتفي بالأطعمة النباتية فقط.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قررت استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 29 يونيو الجاري، في ضوء الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي ظل تزايد أعداد الإصابات اليومية، واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.

وعيد العنصرة، يرمز إلى ما يعرف في المسيحية بحلول "الروح القدس" على تلاميذ المسيح بعد صعوده للسماء، ويطلق عليه أيضا "عيد الخمسين" أو "أحد العنصرة" أو "أسبوع العنصرة".

وبحسب الكنيسة، فإن المسيح أوصى تلاميذه بنشر "الكرازة والمعمودية والتعليم"، في العالم، ويعرف هذا اليوم بأنه بداية تأسيس وخدمة الكنيسة بالعالم.