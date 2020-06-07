نقابة اتحاد كتاب مصر تنعى الشاعر محمد البهنساوي

نعى الدكتور علاء عبدالهادي، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في بيان صحفي، الشاعر محمد البهنساوي عضو مجلس إدارة النقابة، والذي رحل أمس السبت.

وأضاف البيان: "تقدم الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبدالهادي، والسادة رؤساء اتحادات وروابط وجمعيات الاتحاد العام بخالص العزاء لأعضاء النقابة، ولشعراء مصر، وأدبائها في وفاة الشاعر الكبير محمد البهنساوي عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 71 عاما".

والشاعر الراحل من مواليد المنوفية في 26 مارس 1949، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ورئيس رابطة الزجالين وكتاب الأغاني، له من الإصدارات 9 دوواين شعرية، وعدد من الدراسات النقدية.