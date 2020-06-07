الطوارئ الروسية: حريق بمستودع في خاباروفسك على مساحة 1.5 ألف متر مربع

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم، أن حريقا هائلا في مستودع في مدينة خاباروفسك الروسية أتى على مساحة 1500 متر مربع.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، "وردت معلومات حول نشوب حريق بمدينة خاباروفسك، وتحديدا منطقة تسلينايا، وحين وصول أول وحدة إطفاء وإنقاذ، كان الحريق في مبنى المستودعات قد أتى على مساحة 1500 متر مربع".

ولا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن عن وقوع ضحايا ، فيما يقوم 42 فرداً تابعين لوزارة الطوارئ الروسية بإطفاء الحريق.

وفي وقت سابق، ذكرت إدارة الإنقاذ الإقليمية أن حريق نشب على مساحة 1000 متر مربع بمستودع خرساني لتخزين الخشب، يقع في شارع تسلينايا.