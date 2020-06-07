تسلم 7 فنادق بمحافظة جنوب سيناء شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي ان عدد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل حتي الان الي 132فندقا، لافتا الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 7 فنادق جديدة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء وهم تيرانا دهب، وسويس ان ، ودهب باي فيو ريزورت اند سبا، وهابي لايف، وروكيتا، وديارنا، وكورال كوست.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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