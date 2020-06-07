ضبط 15 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بالسويس

شنت اللجنة المشكلة من حي الأربعين وجهاز حماية المستهلك ومديرية التموين والطب الوقائي، اليوم الأحد، حملة مكبرة بشأن الرقابة على الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء التدابير المتخذة للتغلب علي فيروس كورونا، بالمرور والتفتيش على عدة مناطق بشارع الجيش وميدان الأربعين.

وشهدت الحملة رفع الإشغالات والمخالفات وتم ضبط 15 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وسجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حرر محضر ضبط، وتم التحفظ علي المضبوطات، وجاري التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.