إجمالي وفيات كورونا في العالم يتجاوز الـ 400 ألف حالة

تجاوز إجمالي وفيات كورونا في العالم 400 ألف حالة وفقا لإحصاء لوكالة رويترز حسبما أفادت قناة "العربية".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت سابق إن ارتداء الكمامات فقط، لن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشددت المنظمة، في آخر تحديث لتوجيهاتها الصحية، على أن الكمامة ليست سوى واحدة من مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال الفيروس، ويجب ألا تعطي إحساسا زائفا بالحماية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الخبيرة الفنية بالمنظمة ماريا فان كيرخوف: "نحن ننصح الحكومات بتشجيع عامة الناس على ارتداء الكمامة، لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة".

وأفادت المنظمة سابقا بأنها لا تملك أدلة حول نجاعة الكمامات بالنسبة للأشخاص الأصحاء الذين يرتدونها في أماكن عامة.