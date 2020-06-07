في عهد السيسي: "الجلالة والملك سلمان" وغيرها.. إنجازات الجامعات

شهدت مصر نقلة نوعية كبيرة في مجال التعليم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه عام 2014، وكانت توجيهاته صارمة في هذا القطاع الحيوي الذي تتمثل مهمته الأساسية في صناعة العقول والقفز نحو المستقبل.

وكانت الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 شاهدة على تحقيق نتائج متميزة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كان أبرزها التوسع في إنشاء جامعات جديدة سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية، وتدشين كليات تكنولوجية جديدة لطلاب المؤهلات المتوسطة، كنواة حقيقية لربط التعليم بالصناعة، وخلق مجتمعات صناعية تنهض بالدولة.

ووافقت الدولة على تنفيذ جامعات أهلية جديدة تنشئها الوزارة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة هي جامعات "الجلالة - الملك سلمان بن عبدالعزيز - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة"، حيث تعد هذه المشروعات من الأولويات المهمة التي سعت الدولة للانتهاء منها في أسرع وقت.

وتشمل المرحلة الأولى من جامعة الملك سلمان إنشاء 8 كليات في مدن رأس سدر والطور وشرم الشيخ، بالإضافة إلى مباني الإدارة ومباني سكن الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والمباني الخدمية، ويهدف المشروع إلى إتاحة فرص متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي تضاهي أفضل المستويات العالمية.

الجامعة "المصرية - اليابانية"

يجري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية منها، فتحتوي على 12 مبنى بإجمالي مساحة 125 ألف م2، وتأتي أهمية المشروع في كونها جامعة بحثية طبقا للمعايير العالمية، وتعمل على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعليم الابتكاري" المعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشكلات، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية متفاعلة مع كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

الجامعات التكنولوجية

ففي بني سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة، تم إنشاء المباني التعليمية الجديدة والورش، ورفع كفاءة المباني القديمة، وإنشاء ملاعب خماسية، واستكمال أعمال تنسيق الموقع العام لتتماشى مع أحدث النظم العالمية في التعليم الفني، حيث تم استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، ورفع قدرات الخريجين لتتواكب مع متطلبات سوق العمل.

الجامعات ذات الطبيعة الخاصة

فيأتي مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا "المرحلة الأولى"، على رأس هذا النوع من الجامعات، وتشمل هذه المرحلة مبنى الإدارة التعليمية ومعهد العلوم السياسية، ومعهد طلعت حرب للاقتصاد والشؤون العامة ومبنى الجامعة وإسكان الطلبة الذي يضم 1037 غرفة فندقية ومبنى شؤون الطلاب، والهدف من إنشاء مدينة تعليمية بحثية هو بناء جيل جديد من القادة، والعلماء، ورجال الأعمال، يكون قادرا على إحداث تأثير كبير في المجتمع.

جامعة العريش

تم إنشاء 8 مشروعات مختلفة لخدمة العملية التعليمية بها لخدمة مجتمع أهل شمال سيناء، حيث تم البدء في إنشاء الجامعة عام 2014، والانتهاء منها عام 2016، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مبنى إدارة المدن الجامعية، وكلية التجارة 2018، وإنشاء عنبر دواجن بحثي تعليمي عام 2019.

جامعة سوهاج

تم الانتهاء من إنشاءات كلية الآداب والزراعة والطب البيطري ومبنى مجمع المدرجات والقاعات بالفرع الثاني للجامعة بمدينة الكوامل، ومبنى الإسكان الطلابي فرع 2.

جامعة المنيا

تم الانتهاء من إنشاء كلية التمريض وكلية التربية النوعية، وكلية طب الأسنان، ومستشفى المسالك البولية، ومستشفى الكبد ومبنى كلية الهندسة، ومبنى مدرجات كليات رياض الأطفال وكلية الطب البيطري.

جامعة أسيوط

تم الانتهاء من إنشاء كلية ومستشفى طب الأسنان، ومستشفى الطب البيطري، ومركز جراحة القلب، ومركز علاج الكبد وأورامه ووحدة زراعة النخاع بمعهد الأورام، وبنك الدم المصري بمستشفى الجامعة.

جامعة أسوان

تم إنشاء مقر جديد للجامعة بمدينة أسوان الجديدة على مساحة أكثر من 100 فدان، يضم كليات الآداب والألسن ومجمع المدرجات، وكلية الطب والطب البيطري والأسنان والتمريض، والهندسة ومشروعات البنية التحتية، وملاعب لمختلف الألعاب بكلية التربية الرياضية، والمسرح الصيفي ومسرح الجامعة.

جامعة قناة السويس

تم الانتهاء من استكمال مشروع مبنى التعليم الصناعي، والانتهاء من إنشاء كلية الهندسة، وإنشاء مبنى معامل كلية الثروة السمكية.

جامعة كفر الشيخ

تم الانتهاء من إنشاء كليات الطب البيطري وطب الأسنان وكلية الحاسبات والمعلومات ومستشفيات الجامعة وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي.