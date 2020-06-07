غلق 4 مصانع "بير سلم" في حملة مكبرة بالقليوبية

أغلقت شرطة البيئة والمسطحات بالقناطر الخيرية، 4 مصانع "بير سلم" لزيت الطعام والشاي وتصنيع الأواني.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من العميد ياسر منصور مدير المسطحات، يفيد بشن حملة مكبرة استهدفت مصانع "بير السلم"، والمنشآت غير المرخصة فى القناطر الخيرية.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع لتصنيع الأواني بدون ترخيص أو موافقات بيئية، وعدم وجود سجل بيئب وتجاري، واستخدام علامات تجارية غير مسجلة ملك "ع ع ن"، وعُثر بداخل المصنع على خط إنتاج كامل، و5 ماكينات ومخرطة.

كما ضُبط مصنعان لتعبئة زيت الطعام مجهول المصدر، وبدون ترخيص، وعُثر بداخلهما على خطين إنتاج، و20 طن زيت طعام جاهز للتعبئة.

وضُبط أيضًا مصنع لتعبئة الشاي بدون بيانات وترخيص أو موافقات بيئية، ملك "ط ج ط"، وعُثر به على 1000 شيكارة شاي سائب قبل التعبئه باجمالي وزن 50 ألف كيلو جرام شاي.

كما عُثر على كميات كبيرة من الكراتين المعبأة بالشاي، والجاهزة للتوزيع على المحال بالمحافظات المجاروة، بعد عوضع علامات تجارية عليها لماركات شهيرة. وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.