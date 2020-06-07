خبير نقل: تنفيذ 312 مشروعا لتنمية سيناء خلال 6 سنوات

قال الدكتور أحمد الشامي مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل، إن الاهتمام بالمنطقة الشرقية لقناة السويس خلال الفترة الراهنة يجسد ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2014 عن قناة السويس الجديدة.

وذكر مستشار النقل البحري، أنه في عام 2014 كانت هناك مشروعات لـ6 أنفاق تربط الضفتين، وتم تنفيذ 4 منها.

وأضاف "الشامي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قناة السويس التي حُفرت منذ 150 عامًا فصلت بين الضفتين الشرقية والغربية، مشيرًا إلى الأنفاق التي حُفرت خلال السنوات الأخيرة ربطت الضفتين لصالح تنمية سيناء.

وأوضح أنه خلال 6 سنوات تم تنفيذ 312 مشروعًا للتنمية في سيناء.