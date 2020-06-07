إحالة الطاقم المسؤول عن نظافة وتعقيم مستشفى القرنة بالأقصر للتحقيق

تابع نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، اليوم، انتظام العمل بمستشفى القرنة المركزي، غرب المحافظة، برفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

وقرر نائب المحافظ إحالة الطاقم المسئول عن النظافة والتعقيم بالمستشفى للتحقيق وذلك لتدهور مستوى النظافة والخدمات داخل المستشفى.

رافق نائب محافظ الأقصر خلال الجولة، كل من رئيس مركز ودينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، ووكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة أحمد حسن، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة المختصة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.