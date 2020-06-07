بتكلفة 97 مليار جنيه.. تنفيذ مراحل الخط الثالث للمترو في عهد السيسي

واصلت وزارة النقل تنفيذ العديد من المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الـ 6 سنوات الماضية، ومنها تنفيذ العديد من المراحل بالخط الثالث للمترو بتكلفة إجمالية 97 مليار جنيه.

وأكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على أن الخط الثالث للمترو يقع في أهم منطقة في القاهرة وهي منطقة وسط القاهرة، مشيرا إلى أن هذا الخط سينقل 1.5 مليون راكب يوميًا فور الانتهاء من تنفيذ كل مراحله، ويمتد من إمبابة والمهندسين غرب النيل مارًا بأسفل النيل إلى جزيرة الزمالك ثم إلى ميدان العتبة ومناطق العباسية وستاد القاهرة ومصر الجديدة، وألف مسكن وجسر السويس لينتهي عند مطار القاهرة الدولي بطول إجمالي 48 كم.

وأضاف والي، في تصريحات لـ"الوطن"، بأنه تم افتتاح العديد من المحطات الجديدة بالخط الثالث بمصر الجديدة، مؤكدا أن هذا الخط يقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه، لافتا إلى أنه تم تطوير دراسات الخط الثالث لتمتد شرقًا للطريق الدائري عند تقاطعه مع طريق الإسماعيلية "موقف العاشر من رمضان"، وذلك لخدمة المدن الجديدة شرق القاهرة، بالإضافة إلى القادمين من محافظات "الإسماعيلية - بورسعيد - الشرقية - سيناء"، ويمتد غربًا حتى منطقة الكيت كات ثم يتفرع منها إلى مناطق إمبابة للربط مع الطريق الدائري عند محور روض الفرج بفرعته الأولى ثم شارع جامعة الدول العربية لخدمة منطقة بولاق الدكرور.

ونوها رئيس القومية للأنفاق، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على متابعة كل المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها في كل مشروعات الأنفاق، مشيرا إلى أنه سيتم ربط الخط الثالث مع الخط الثاني بمحطة جامعة القاهرة، لتحقيق تبادل الخدمة مع وسائل النقل المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخطيط مسار الخط الثالث كأول خط عرضي في شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث يمر مسار الخط من الشرق إلى الغرب قاطعًا الخطين الأول والثاني اللذين يمران من الشمال إلى الجنوب ليصل طول الخط إلى 48 كم وإجمالي 39 محطة، منهم 26 محطة نفقية، و5 محطات سطحية و8 محطات علوية.