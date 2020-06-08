أحد الأطباء المصابين بكورونا: المستشفى لبت طلباتنا ولم تهملنا

قال الدكتور محمد الدمرداش، أحد أطباء مستشفى العزل، وأحد المصابين بكورونا، وضحية التنمر من جيرانه، إن الأيام الماضية عند إصابته بكورونا كانت صعبة، "لقيت دعم كبير من أهلي وأصحابي وجدتي وخطيبتي".

وأضاف الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه يعمل طبيب جراحة في مستشفى شبين الكوم التعليمي، "المستشفى بها حالات مصابة بكورونا"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة اتخذت قرارا سابقا بأن المستشفيات ستستقبل بنسبة 90% من قوتها لمصابي كورونا والـ 10% للطوارئ، وتم تعديل هذا القرار أمس ليكون جميعها كورونا".

وتابع أن إدارة المستشفى طلبت منهم عمل مسحة وتحاليل بعد مخالطة حالات مصابة بكورونا، حيث ظهرت نتيجة تحليله إيجابية، "المستشفى لم تتأخر في طلب أي شيء لنا، وتوجهت لعمل عزل منزلي لنفسي، والذي تضطر له الدولة خلال الفترة القادمة نتيجة زيادة الحالات"، مؤكدا على أن الدولة لن تقدر على استيعاب أكثر من ذلك، ويجب عمل عزل منزلي حتى لا تنشر العدوى بشكل أكبر.

واستكمل، أن العامل النفسي بالنسبة لمريض كورونا من خلال مساعدته وعدم خفض روحه المعنوية هام للغاية، مؤكدا على أن العزل المنزلي سيكون مسؤولية الشعب كله خلال الفترة المقبلة، و"نحن نحتاج لوجود الترابط الاجتماعي لكي نعبر من هذه الأزمة لأنها كبيرة، وجيراني لم يرغبوا في وجودي بالعمارة".