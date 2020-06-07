كيف يؤدي طلاب الثانوية امتحاناتهم بالتزامن مع الدبلومات؟.. الوزير يجيب

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة استعدت لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالكمامات وأصبحت جاهزة بالفعل ومن المقرر استلام الدفعة الأخيرة منها نهاية الأسبوع الجاري، موضحًا أنه لن يتزامن إجراء الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في نفس اللجان في نفس الوقت.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن طلاب التعليم الفني سيؤدون الشق العملي من مناهجهم في نفس الفترة الزمنية التي سيؤدي فيها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم في أيام الفراغات في الجدول الخاص بالثانوية العامة، ترشيدا للنفقات وتجويدا في الخدمات المقدمة للإجراءات الاحترازية والتي يعقبها أداء الامتحانات النظرية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات العملية لطلاب التعليم تمثل أهمية قصوى لهذه الفئة من الطلبة نظرا لكثرة التخصصات التي تتجاوز 200 تخصص، كاشفًا أن جدول امتحاناتهم العملية يتكون من 60 صفحة لأنها منظومة ضخمة جدا، لكن ورغم ذلك فإن أعداد الطلاب في كل تخصص رقم صغير.

ووجه رسالة لأولياء الأمور: "متخافوش 14 طالبا في اللجنة ده الحد الأقصى والأدنى هو 7 وهتلاقوا لجان كتيرة فيها 7 أو 8 طلاب فقط، وفقا للخرائط الجغرافية المتعلقة بالكثافات على مستوى المدن والمحافظات".