الفرص لاتنتهي.. 4 منصات للعمل من المنزل وتحقيق أرباح في زمن كورونا

الفرصة هي أن تعرف أن شكل العالم قد تغير بعد كورونا، ففرص العمل اختلفت بعد نجاح تجربة العمل عن بعد، وأصبحت المؤسسات تضع خططا استراتيجية لمواجهة ما يستجد من تحديات حيث نجد أن بعض الشركات وفرت من استهلاك الطاقة والمكاتب والمقرات التابعة لها، وأصبح العمل عن بُعد حلا سحريا للاستمرار ومواجهة الخسائر المحتملة، حيث تحسنت كفاءة الأعمال، وبات الموظف يعمل في توقيتات وأجواء مناسبة له، لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية فهو يعمل وسط أسرته يراهم فترات أكثر.

وقال محمد الحارثي استشاري الإعلام والتسويق الرقمي، إن هناك طرقا للاستفادة من تلك التحديات في خلق فرص جديدة ومبدعة، من خلال منصات العمل الحر، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص مروا بتجارب ليست جيدة من خلال منصات فشلت في فهم احتياجات السوق العالمي، وكيفية تنظيم عرض الفرص المتاحة وضمان المعاملات بين طالب الفرصة والشخص ذات المهارات والخبرات المهنية.

ويوضح الحارثى عدد من المنصات التي تساعد على توفير فرص عمل حر من خلال العمل من المنزل.

1- منصة upwork.com - أب وورك، وهذه المنصة حصلت على تقييم جيد جدا حيث نشر الكثير من المستخدمين لتلك المنصة أنها تتيح لهم فرص جيدة خصوصًا في تلك الفترة "أزمة كورونا"، وقدم الحارثي عددا من النصائح المهمة للاستفادة القصوى من هذه المنصة أو المنصات المشابهة، موضحا أنه يجب على المقبلين على العمل الحر، أن يحرصوا على تسجيل البروفيل الخاص بهم، وأن يتضمن كل المشروعات الناجحة التي عملوا بها أو شاركوا فيها بشكل واضح دون مبالغات، وتسيجل المخرجات الأساسية للأعمال السابقة باختصار، وأن يكون محددا، و الحرص على التسجيل في المشروعات المطروحة على المنصة والتي يكون بها أسلوب الدفع موثقا ومفعلا.

وتابع: "لا بد أن تاخذ في الاعتبار الأماكن الجغرافية للفرص المتاحة، وأهم الدول ذات تقييم عالٍ من حيث العمل عن بعد والمنصات ذات صلة "أمريكا - أستراليا - كندا - المملكة المتحدة - نيوزلندا".

وطالب الحارثي: "سجل لدى العملاء المسجلين على المنصة منذ عام أو أكثر لا أقل من ذلك، وتأكد من أنهم يحصلون على تقييم مرتفع، واحرص على التسجيل في الفرص المعلنة منذ ساعتين بحد أقصى لأن الفرص التي مر عليها ساعات أكثر قد تكون بالفعل جرى التسجيل عليها من قبل آخرين".

وأشار إلى أنه، لا بد من أن تاخذ في الاعتبار توقيت التسجيل للفرص المتاحة في توقيتات البلد التي تسجل لديها مثال: "لو الفرصة في دولة أمريكا سجل بتوقيت الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، لأنه سيكون التاسعة صباحا بتوقيت أمريكا، وهو بداية يوم عمل جديد هناك، وسيجرى مراجعة فرصتك في بداية اليوم وهو شيء إيجابي لفرصتك".

- وإليك بعض المنصات ذات التقييم المرتفع التي يمكن الاستفادة منها :mostaql.com، موقع مستقل www.fiverr.com Fivers، موقعwww.linkedin.com/profinder - ProFinder موقع.