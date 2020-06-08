مستشفى طوارئ ومدينة علوم.. مشروعات جامعية منشأة في آخر 6 سنوات

عدد كبير من المشروعات الجامعية، تم تنفيذها في الفترة من شهر يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، تحت إشراف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فضلًا عن التوسع في إنشاء الكليات بالجامعات المصرية.

وتجلت الجهود الكبير والتفاني في العمل في قطاع التعليم، خلال الـ6 سنوات الأخيرة، لذا تستعرض "الوطن" أبز المشروعات الجامعية المنشأة في تلك الآونة، في السطور التالية:

جامعة الملك سلمان (المرحلة الأولى)

وصف المشروع:

تشمل المرحلة الأولى 8 كليات في مدن "رأس سدر والطور وشرم الشيخ" بالإضافة إلى مباني الإدارة ومباني سكن الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والمباني الخدمية.

أهمية المشروع:

إتاحة فرص متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي تضاهي أفضل المستويات العالمية.

الجامعة المصرية - اليابانية (المرحلة الثانية)

وصف المشروع:

تحتوي هذه المرحلة على 12 مبنى بإجمالي مساحة 125 ألف م2.

أهمية المشروع:

جامعة بحثية طبقا للمعايير العالمية، وتعمل على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعليم الابتكاري" المعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية متفاعلة مع كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

الجامعات التكنولوجية

بني سويف - قويسنا- القاهرةالجديدة:

وصف المشروع:

إنشاء مباني تعليمية جديدة وورش، ورفع كفاءة المباني القديمة، وإنشاء ملاعب خماسية، واستكمال أعمال تنسيق الموقع العام.

أهمية المشروع:

استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، ورفع قدرات الخريجين لتتواكب مع متطلبات سوق العمل.

مستشفى الصدر بجامعة طنطا

وصف المشروع:

إنشاء مستشفى تخصصي في الأمراض الصدرية بسعة 104 أسرة.

أهمية المشروع:

توفير الرعاية الصحية لمرضى وسط الدلتا ومواجهة انتشار الأمراض الصدرية فضلا عن تعليم وتدريب الطلاب والخريجين من كلية الطب.

إنشاء وتجهيز مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادي

تاريخ الانتهاء المتوقع:30 يونيو 2020

وصف المشروع:

يشمل غرف إقامة وعمليات وعنايات وطوارئ

أهمية المشروع:

توفير الخدمات الطارئة والعاجلة لأهالي محافظتي قنا والأقصر.

مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الأولى)

وصف المشروع:

تشمل هذه المرحلة مبنى الإدارة التعليمية ومعهد العوام السياسية، ومعهد طلعت حرب للاقتصاد والشؤون العامة ومبنى الجامعة وإسكان الطلبة "1037 غرفة فندقية" ومبنى شؤون الطلاب.

أهمية المشروع:

إنشاء مدينة تعليمية بحثية لبناء جيل جديد من القادة، والعلماء، ورجال الأعمال، قادر على إحداث تأثير كبير في المجتمع.