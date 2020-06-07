تحرير 16 محضرا وإعدام لحوم منتهية الصلاحية في حملة بسرس الليان

شنت الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية ومرورية على المحلات لضبط الأسواق بناء على تعليمات الأستاذه هناء عقيلة رئيس المدينة بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات لضبط الأسواق ومراجعه تاريخ صلاحية المنتج وتاريخ الانتهاء والتأكد من النظافة العامة للمكان والاشتراطات البيئية السليمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 إنذرات بيئية لعدم توافر الإشتراطات البيئية السليمة، وتحرير 4 محاضر عدم اعلان عن الأسعار و 6 محاضر اشتراطات صحية وعدم وجود شهادات صحية وتم إعدام 7 كيلو لحمة مفرومة منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.