طبيب أصيب بكورونا: تعرضت للتنمر من جيراني بعد عزلي

قال الدكتور محمد الدمرداش إنه تعرض للتنمر من جيرانه، بعد عزله في شقته لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه أصيب بفيروس كورونا وكانت أعراض الإصابة متوسطة ومر بأعراض شديدة لمدة 3 أيام، مؤكدًا أن حالته أصبحت أفضل.

وأوضح الدمرداش أن جيرانه أصيبوا بالرعب والزعر في البداية، لكن بعدما عرفوا الحقيقة هدأت الأمور أكثر، وانقضت المشكلة بمجرد معرفتهم أن الفيروس لا ينتقل من الحوائط.

وأكد الدمرداش أن مريض كورونا يحتاج للدعم النفسي قبل أي شيء، مشيرًا إلى أن جيرانه كانوا يرفضون لبقائه في المنزل في البداية: "قالوا نقفل عليه لما فهموا الوضع تراجعوا".

وأشار الدمرداش إلى أن فكرة العزل المنزلي أصبح الجميع مضطر إليها، مضيفًا: "العزل له شروط أولها إن الموجود ميأذيش حد والدعم النفسي، ولولا دعم خطيبتي وأصحابي وأهلي مكنتش عديت الموضوع ده".