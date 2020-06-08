رئيس يصنع الأمل.. مشروعات تعطلت لعشرات السنوات وأنجزها السيسي

"قلبه حامي".. مصطلح مصري انطبق على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لم يكتف بإنشاء مشرواعت جديدة فراح يقلب في ما لم ينجز منذ عشرات السنوات ليستكمله؛ ليقدم إنجازات حقيقة على أرض مصر غير متكرث إن كانت بدات في عهده أم كانت بذرة فراعها.

المستشفيات الجامعية

عمل السيسي على إنجاز الأعمال بالعديد من المستشفيات الجامعية، ومنها المستشفى التعليمي في طنطا الذي بدأ العمل به في عام 1976 وانتهى في 2015.

مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، الذي بدأ العمل به 2003 وانتهى في 2015.

المستشفى الجامعي بكفر الشيخ الذي بدأ العمل به في 2012 وانتهى في 2016.

قصر العيني 185 للحوادث والحروق بدأ العمل به في 1992 وانتهى في 2014.

مستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية الذي بدأ العمل به في عام 2014 وانتهى في 2016.

مستشفى سموحة بالإسكندرية بدأ العمل به في 1992 وانتهى في 2014.

تطوير البحيرات

"أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت"، تصريح الرئيس خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية في أغسطس 2019، ليفتح ملفا منسيا للبحيرات المصرية الصناعية ليبدأ في تطويرها.

تطوير العشوائيات بحي الأسمرات

بدأ مشروع تطوير العشوائيات بحي الأسمرات بالمقطم في عام 2005، لإنهاء مشكلة العشوائيات، ولكن المشروع لم يستكمل، ليأتي الرئيس السيسي لافتتاحه عام 2016، على مرحلتين تحت اسم تحيا مصر بحي الأسمرات في منطقه المقطم، ولم يكتف بذلك بل وضع خطة متكاملة للقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة في مصر فـ"العشوائيات لا تليق بمصر"، وكان آخر تلك المشروعات "بشاير الخير".

مشروع تنمية شرق بورسعيد

بدأ مشروع تنمية شرق بورسعيد في عام 2004، ومنحت الحكومة شركة دنماركية حصة كبرى في محطة الحاويات التي يقوم عليها الميناء، وبعد أن أنفقت الدولة على المرافق وتم بيع أراضي المشروع لعدد من المستثمرين، وجرى تجميد المشروع وتوقف العمل ومع بداية حكم السيسي بدأت في اتخاذ خطوات عدة بدأت بافتتاح «قناة السويس الجديدة»، التي نفذت بأيدي ومعدات مصريةكما شملت التنمية، تطوير منطقة «شرق بورسعيد».

في إطار مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس، الذي يقع معظم مشروعاته في سيناء، ويشمل ميناء ومنطقة صناعية ومنطقة لوجيستية ووحدات سكنية ومناطق للاستزراع السمكي.

التأمين الصحي الشامل

ظل المصريون يعانون من منظومة التأمين الصحي طوال سنين، حتى وضعت منظومة التأمين الصحي الشامل في عهد السيسي؛ ليكون آخر ما تكشفه الصحة عن المشروه في يناير الماضي هو ما كشفت عنه وزارة الصحة والسكان عن مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الجمهورية، مؤكدة أن المنظومة الجديدة تغطى جميع أفراد الأسرة كما توفر الرعاية الصحية لغير القادرين، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

وتضم المرحلة الثانية مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء، وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم، والمرحلة الخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والمرحلة السادسة في القاهرة والجبزة والقليوبية.

مجمع "إيثدكو"

يعد إيثدكو أكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط في الإسكندرية، وتعود بداية تأسيسه إلى عام 2002، ولكن جرى تنفيذه من عام 2011.

القطار السريع

بدأ حلم القطار فائق السرعة في التسعينيات لكنه ظل حبيس الأدرج ولم يحُقق منه شيئا، وفي أبريل لعام 2019 تعاقدت وزارة النقل ممثلة في هيئة سكك حديد مصر، مع شركة Talgo الإسبانية؛ لتوريد وصيانة أسطول قطارات فائقة السرعة، وتشغيلها بين الإسكندرية والقاهرة وأسوان.