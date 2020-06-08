"لا نرحب بتجار الأزمات".. مبادرة مصرية في روسيا لعلاج مصابي كورونا

تحدث دكتور خالد ليمونة الطبيب والباحث العلمي بجامعة الطب الأول في موسكو، عن تفاصيل المبادرة التي شارك في إطلاقها، مع مجموعة من الأطباء المصريين في روسيا؛ لتقديم الاستشارات العلاجية عبر الإنترنت.

وقال ليمونة، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر "سكايب"، ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، إنه مع بدء إجراءات العزل الذاتي المنزلي للأصحاء والمرضى الذي بدأ في 28 مارس: "تواصلنا مع السفارة المصرية واجتمعنا كأطباء مصريين في مقر السفارة وفكرنا لكي نفيد الناس".

وتابع: "كان في تخوف من النزول ومن مخاطر المرض بشكل كبير، وتوصلنا لمبادرة تطوعية غير ربحية وهي إنشاء صفحة على فيس بوك، لمساعدة الناس طبيا وهم في بيوتهم، وهي أن نحاول توجيه وتوعية وإرشاد المرضى، وتوعيتهم بمخاطر المرض وأعراضه وطرق العلاج منه".

وواصل: "الفكرة تتمثل أننا مشتغلناش على نشر التوعية ضد المرض، إحنا تخصصات مختلفة، ومعانا صيادلة مبعوثين من مصر، كلنا أطباء مصريين مقيمين في روسيا، منهم الدارس ومنهم المقيمين إقامة دائمة، وهدفنا مساعدة الناس اللي مش قادرة تنزل المستشفيات، وناس سألوني عن الرضاعة الطبية ويعني إيه عزل ذاتي منزلي والتغذية الطبيعية، والحكومة الروسية وصلت إلى مرحلة الاستقرار الآن".

وتابع: "لا نرحب بتجار الأزمات، والدافع إنساني، وهي من أول الصفحات التي تقدم المادة العلمية باللغات الثلاث، العربية، الإنجليزية، والروسية، ولقينا متابعين كتير للصفحة خارج روسيا من مصر والخليج وبلاد أخرى، إحنا 14 طبيبا مصريا ومعانا السفارة المصرية، وهي السبب في تجميعنا وتدعمنا".