بعد تخصيصه للعزل.. معهد القلب في سوهاج يستقبل أول مصاب بكورونا

أعلنت مديرية الصحة في سوهاج، في بيان صادر عنها، أن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في محافظة سوهاج، باشر استقبال أول حالة مصابة بكورونا يجرى عزلها في مستشفى معهد القلب والجهاز الهضمي بالمحافظة عقب تخصيصه كمستشفى عزل لحالات كورونا.

وذكر البيان، أن جميعة تواجد داخل المعهد برفقة الأطباء، لاستقبال أول حالة عزل في المعهد مصابة بكورونا، بهدف التأكد من تطبيق بروتوكول وزارة الصحة المخصص في ذلك الشأن.

وأكد البيان أن الهدف من الزيارة إرسال رسالة دعم للأطباء والتمريض، وكل أعضاء الفريق الطبي، عن طريق التواجد معهم، مشيرا إلى أنه تأكد من وجود كل المستلزمات الوقائية للفريق الطبي.

وأوضح أنه سيجرى توفير أي احتياجات للفريق الطبي تضمن لهم سلامة العمل.