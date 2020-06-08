الزيات: 50 شهيدا بكورونا في صفوف الأطباء

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إنّ تضحيات الفريق الطبي ما زالت مستمرة، مؤكدا أنّ الأطقم الطبية هي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا.

وأكد الزيات، لـ"الوطن"، أنَّ النقابة حصرت أعداد شهداء الأطباء، التي بلغت 50 شهيدًا حتى الآن على مستوى الجمهورية.

ونعت النقابة الشهيد الثامن والاربعون، الدكتور محمود الفولي أستاذ الفارما طب بنها، والشهيد التاسع والأربعون، الدكتور هشام عبدالحميد استشاري الأطفال، والشهيد الخمسين الدكتور محمد عبدالحكيم استشاري الباطنة بحلوان.

وأوضح الزيات أنّ الإحصائيات الواردة من النقابات الفرعية أو اجتهادات من قبل النقابة العامة، لم تكن وفقا لبيانات رسمية لوزارة الصحة.

يذكر أنّ اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء، قررا دعم حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الأطباء بـ100 ألف جنيه، والمصاب بـ20 ألف جنيه، نظرًا للجائحة التي تمر بها البلاد، ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من إصابات، وأحيانًا تصل إلى الوفاة في مواجهة كورونا.