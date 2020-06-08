إزالة 15 حالة تعد على الأراضي وأملاك الدولة بكفر الشيخ  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا على عدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.

أكد المحافظ، على انه جرى إزالة نحو 15 حالة ازالة بعددا من المدن والقرى بمشاركة الوحدات المحلية وبالتنسيق مع قوات الشرطة، مشيراً الى انه يجرى رصد التعديات عن طريق التصوير الجوى وازالة البؤر المرصودة، فضلا عن التعديات الحديثة يتم ازالتها فوراً وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وفقاً لقرار رئيس الجمهورية.