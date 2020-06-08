الحرية المصري يناقش خطة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

عقدت الأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، اجتماعا اليوم بحضور الدكتور محمود حمدي هريدي، أمين عام الأمانة، وهاني الهلالي الأمين العام المساعد، وعدد من قيادات الحزب، لمناقشة خطة الاستعداد للانتخابات المقبلة.

وبحت الاجتماع الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتنسيق مع أمناء المجالس الشعبية والمحلية، لتدريب وإعداد كوادر شبابية محافظات الجمهورية.

كما ناقش تنظيم ورش عمل للمحليات خلال الفترة المقبلة، وتأهيل الشباب والمرأة، وإعادة تشكيل هيئة المكتب وتقسيم مجموعات عمل من الأعضاء على مستوى المحافظات، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهد المبذول من أعضاء الحزب لدعم مؤسسات الدولة في مواجهة جائحة كورونا.