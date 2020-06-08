طلب إحاطة بشأن التخلص الآمن من الكمامات: خطر على عمال النظافة

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حول خطة وزارة البيئة للتخلص الآمن من الكمامات الطبية بعد استعمالها.

وأوضح متولي أن الكمامات المستخدمة يمكن أن تنقل العدوى، خصوصاً إذا كانت ملوثة، كما أنها مصدر خطورة على عمال النظافة، ما يؤكد ضرورة التخلص من النفايات الطبية منها الكمامات لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.

طالب النائب بتشديد العقوبات على الإلقاء العشوائي للكمامات والقفازات بعد استخدامها، دون مراعاة لخطورة هذه الظاهرة في نقل الأمراض، خصوصاً فيروس كورنا المستجد، إلى جانب ضرورة توفير مهمات الحماية اللازمة لعمال النظافة بالمحافظات، والإلتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون 38 لسنة 67 والتي تجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات وعملية الفرز والنبش العشوائي في الشارع، مؤكدا أهمية تكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.