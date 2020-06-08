"ناقلات الأمراض" بالقليوبية تعقم 4200 مكان لمصابي كورونا والمخالطين

كشف الدكتور عبدالمجيد حسن عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض في القليوبية، عن أنه في سبيل التصدي لجائحة كورونا، بلغ إجمالي عدد الأماكن التي جرى تعقيمها نحو 4200 للحالات الإيجابية والمخالطين، منذ انطلاق أعمال الرش والتعقيم بداية من 10 مارس الماضي، إضافة لعمليات تطهير للمستفيات صباحا ومساء بشكل يومي.

وأكد تعقيم 2400 مدرسة على مستوي المحافظة، و100 مركز للشباب والتي كانت مخصصة لصرف المعاشات، مشيرا إلى أن حجم ما يستهلك يوميا ما بين 20 ألفا إلى 50 ألف لتر ماء مخلوط بالمعقم بمتوسط 35 ألف لتر يوميا، بإجمالي 3 ملايين و150 ألف لتر مخلوط على مستوى المحافظة.