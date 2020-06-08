تحصين 189 ألف و142 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحصين 189 ألف و142 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 50.50% من الأعداد المستهدفة بالحملة.

وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي انطلقت السبت الموافق 18 أبريل الماضي، كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، بأنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر، مشيراً إلى أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين وتشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق.

ووجه محافظ المنوفية المواطنين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمي القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية.