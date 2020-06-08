بدء محاكمة رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى لامين دياك في باريس

وصل اليوم، رئيسُ الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى، السنغالي، لامين دياك، إلى مقر محاكمته في العاصمة الفرنسية باريس لمواجة اتهاماتٍ بالفساد تتعلق بفضيحة المنشطات الروسية.

وأفادت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، بأن الادعاء العام اتهم دياك بأنه طلب حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من الرياضيين المشتبه في تناولهم منشطاتٍ، للتستر على الأمر، والسماح لهم بالاستمرار في السباق الرياضي، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها (لندن ) عام "2012".

ونفى دياك" 87 عاماً"، الاتهامات الموجهة إليه، فيما أكد محاموه أن هذه الاتهامات لا أساس لها.

يُشار إلى أن السنغالي لامين دياك ، ترأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال الفترة بين عاميّ 1999 و2015.