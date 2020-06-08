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مطار برج العرب ينتهي من استعدادته لعودة حركة الطيران

كتب:

أيمن حمزة
01:38 م | الإثنين 08 يونيو 2020
في إطار توجيهات و تعليمات كل من وزارة الطيران المدني و وزارة الصحة المصرية و كذلك منظمة الصحة العالمية بأتباع قواعد التباعد الجسدي و الحماية للوقاية من انتشار ڤيروس ( COVID-19 ) و المعروف بكورونا .و تحت إدارة الشركة المصرية للمطارات

في إطار توجيهات و تعليمات كل من وزارة الطيران المدني و وزارة الصحة المصرية و كذلك منظمة الصحة العالمية بأتباع قواعد التباعد الجسدي و الحماية للوقاية من انتشار ڤيروس ( COVID-19 ) و المعروف بكورونا .و تحت إدارة الشركة المصرية للمطارات

انتهى مطار برج العرب الدولي من تنفيذ حزمة من الإجراءات الأحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحماية الركاب المسافرين والعاملين بالمطار.

جاء ذلك في إطار توجيهات وتعليمات كل من وزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية بإتباع قواعد التباعد الجسدي والحماية للوقاية من انتشار ڤيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتحت إشراف الشركة المصرية للمطارات.

ووضعت إدارة المطار كافة اللافتات الأرشادية والتعليمات المستجدة لإتمام إجراءات السفر ولحماية المسافرين وتطبيق المسافات الآمنة بين كل راكب، فضلاً عن استمرار حملات التطهير والتعقيم التي تتم على مدار اليوم.