مطار برج العرب ينتهي من استعدادته لعودة حركة الطيران

انتهى مطار برج العرب الدولي من تنفيذ حزمة من الإجراءات الأحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحماية الركاب المسافرين والعاملين بالمطار.

جاء ذلك في إطار توجيهات وتعليمات كل من وزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية بإتباع قواعد التباعد الجسدي والحماية للوقاية من انتشار ڤيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتحت إشراف الشركة المصرية للمطارات.

ووضعت إدارة المطار كافة اللافتات الأرشادية والتعليمات المستجدة لإتمام إجراءات السفر ولحماية المسافرين وتطبيق المسافات الآمنة بين كل راكب، فضلاً عن استمرار حملات التطهير والتعقيم التي تتم على مدار اليوم.