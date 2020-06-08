محافظ الخليل يغلق بلدة حلحول ويتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

أعلن محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم، إغلاق بلدة حلحول شمال الخليل، جراء الكشف عن إصابة 8 مواطنين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضح البكري، بعد اجتماع عقد في بلدية حلحول، بحضور رئيس البلدية، وإقليم حركة "فتح"، ولجنة الطوارئ والطب الوقائي والمؤسسة الأمنية، أنه تم الاتفاق على إغلاق المساجد والصالات والمقاهي وإلغاء بيوت العزاء وحفلات الأعراس في حلحول حتى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين واستكمال إجراءات الطب الوقائي، منعا لتفشي كورونا السمتجد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس الأحد، إصابة 8 فلسطينيين بكورونا المستجد في حلحول بعد إجراء الفحوصات لهم، بينهم 3 أطفال، جراء مخالطتهم سائق حافلة يحمل الهوية الإسرائيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 651 إصابة