إزالة 16 عقارا مخالفا و10 حالات تعد على أراض زراعية بالجيزة

يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

أشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم أمس إزاله 16 عقارا مخالفا بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وكرداسة والحومدية وجنوب الجيزة.

ولفت المحافظ إلى أن الأعمال شملت إزالة قصر وفيلا تحت الإنشاء بمنطقة التلاجة بكفر الجبل بحي الهرم كما تم البدء في إزالة عقارين بمنطقة القرصاية بحي جنوب الجيزة وإزالة 5 عقارات مخالفة بحي الوراق بشارع أولاد سعودي بجور مسجد المغفرة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى أنه تم إزالة عقار حتي سطح الأرض بشارع وجيه الدكروري بحي العمرانية والبدء في إزالة مخالفات البناء بعقارين بشارع جمال عبد الناصر بقرية المعتمدية بمدينة كرداسة وإزالة عقارين مخالفين بمدينة الحوامدية الأول بطريق مصر أسيوط والثاني قبل كوبري أبوربع واستكمال إزالة عقارين مخالفين بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية.

قال محافظ الجيزة إن هناك مجهودات مكثفه لإزالة مخالفات البناء بمراكز المحافظة حيث تم إزالة عدد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية البرميل ومسجد موسى بمركز أطفيح وازاله 6 حالات بناء مخالف بقرية ميت رهينة على مساحة 1555 أراضى زراعية خارج الحيز العمرانى بمركز البدرشين.

وتم تنفيذ إزالة لتعديات واسترداد 130 فدانا بمنطقة الباويطي بمركز الواحات البحرية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزاله المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الأجراء القانونى.

ويذكر ان محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازاله مئات الحالات المخالفه خلال الاسبوع الماضي.