بكري: "النسبية" تفجر الأحزاب و"دعم مصر" استجاب للمقترحات الحزبية

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، موافقته على قانون الأغلبية المقدم من ائتلاف دعم مصر حول قانون الانتخابات البرلمانية.

وقال خلال اجتماع اللجنة "أشكر دعم مصر ومستقبل وطن، فالقانون نتاج حوار حقيقي بين الأحزاب السياسية لأن مستقبل وطن كان يتبنى نسبة 75٪‏ للقوائم واستجاب الحزب لمطالب الأحزاب السياسة بإقرار نسبة 50٪‏، وهذا يحسب له".

وأضاف "أشهد أن الانتخابات السابقة كانت نزيهة ولم نحصل على أكثر من ٥٨٪‏ و من ينافس يستطيع المنافسة والقائمة المغلقة تدعم الأحزاب والقوى السياسية".

وتابع أن "القائمة النسبية تؤدي لتفشي الصراع و تفجر الأحزاب من الداخل وتشجع على استخدام رأس المال بما يدمر النظام الحزبي". وقال بكري، إن "القائمة المغلقة تساهم في تحقيق التمييز الإيجابي والمغلقة تساهم في تمثيل جميع فئات المجتمع".