مقترح برلماني بتوفير بدل واقية للقائمين على غسل ودفن الموتى بكورونا

تقدمت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والأوقاف بشأن ضرورة توفير بدل واقية للقائمين على عملية تغسيل ودفن المتوفيين فى فترة جائحة كورونا.

وأكدت أن هناك أخطارا جمة تلاحق القائمين على من يتولى تغسيل الميت فى تلك الفتره خصوصا المتوفين نتيجة اصابتهم بفيرس كورونا وهناك من يتوفى دون علمه الاصابة بهذا الفيرس، ويكون القائم على تغسيله معرض بشكل كبير للإصابة بالفيروس، ومن ثم فلا بد من بحث إجراءات لحمايته وتأمينهم.

وأشارت إلى أن هذه الإشكالية سببت عزوف الكثيرين عن تغسيل الميت المصاب بكورونا ودفنه خوفا من نقل العدوا مما يؤذي نفسية أسر الميت وينعكس بالسلب على سلوك المجتمع.

ونوهت إلى أن مركز الأزهر للفتوى سبق وأن أوضح حكم تغسيل وتكفين المَيت بمرض وبائي كـ(كورونا)، حيث شدد أنَّ الأصل فيمن مات من المسلمين أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجِنازة، ولكن في زمن انتشار الأوبئة وخوف العدوى التي تُثبِت الجهات الطِّبيَّة المختصَّة أنَّها تنتقل بمخالطة المَيت المُصَاب؛ فإن كان هناك فريق متخصص في تغسيل وتكفين ودفن أمثال هذه الحالات يَعرِف إجراءات الوقاية وأحكام الشَّريعة الخاصة بهذه الأمور؛ فتوليه أمر الغُسل والتَّكفين خيرٌ وأولى.

وشددت على أن هناك حاجة ماسة لتأمين من يتولى تغسيل وتكفين المتوفين فى تلك الفتره ( فترة انتشار وباء كورزنا)، بتوفير بدل واقية لهم وتوضيح لهم إجراءات التعامل مع هذه الحالات حفاظا على أنفسهم وحرصا على ضرورة التغسيل والتكفين والدفن.

واقترحت: توفير بدل واقية لمن يتولون تغسيل وتكفين الميت ( ايا كان سبب الوفاه فى فترة الجائحه) حفاظا على أمنهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا.