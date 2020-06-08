اعتماد تنسيق مدارس الثانوية والتعليم الفني والتعليم المزدوج بكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الحد الأدنى لمجموع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2020 - 2021، بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة مذكرة بذلك.

وأكد المحافظ اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب بالثانوي العام، للعام الدراسي المقبل 2020م - 2021م، فتم تحديد درجة القبول بمدارس الثانوية العامة بمدن وقرى المحافظة 250 درجة، والثانوي العام منازل 240 درجة، والثانوي العام خدمات 200 درجة، والثانوي العام خاص 170 درجة، مشيرا إلى أنه جرى تحديد الحد الأدنى لقبول طلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالتعليم الثانوي الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، فالتعليم الثانوي التجاري درجة القبول 140 درجة، سواء للطلاب أو الطالبات، أما التعليم الفندقي "سيدي غازي الثانوية الفندقية نظام الـ3 سنوات، 220 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، مدرسة كفر الشيخ الفندقية الثانوية نظام الـ5 سنوات، 240 درجة".

وأوضح أن تنسيق مدرسة بيلا الثانوية الفندقية نظام الـ3 سنوات، 240 درجة، أما مدارس التعليم الصناعي، مدرسة كفر الشيخ الصناعية الفنية نظام الـ5 سنوات 235 درجة، مدارس التعليم الصناعي نظام الـ 3 سنوات بنين 225 درجة، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات، ومدرسة دسوق الصناعية بنات، ومدرسة قلين الصناعية بنات 245 درجة، أما مدرسة الشهيد محمد رضا الصناعية بالزعفران "بنات" 240 درجة، وبيلا الصناعية بنات 190 درجة، والضبعة الصناعية "بنات 258، وإصلاح شاملا الصناعية "بنات"، مدرسة سنهور الصناعية "بنات" 200 درجة، ويشترط في المدارس الأربعة السابقة عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة .

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المحافظ اعتمد تنسيق القبول بالتعليم الزراعي، فمدرسة دسوق الزراعية، ومدرسة قلين الزراعية، ومدرسة كفر الشيخ الزراعية 215 درجة، بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، أما مدرسة فوة الزراعية، والعمار الزراعية بسيدي سالم، وكوم الحجر الزراعية بالحامول، وبيلا الزراعية 230 درجة، بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة كوم دميس الزراعية بمطوبس 240 درجة.

وأوضحت أنه جرى اعتمد المدارس المزدوجة وهي كفر الشيخ الصناعية بنات، مدرسة قلين "بنات" 260 درجة، أما بيلا الصناعية "بنات" 215 درجة، ويشترط في مهنة الملابس الجاهزة اجتياز الطالبة الاختبار الشخصي الذي تعقده المدرسة والمصنع.

وأوضحت أنه جرى اعتماد تنسيق مدارس التعليم الفني المهني "صناعي مهني، زراعي مهني، فندقي مهني"، أولا التعليم الفندقي المهني مدرسة كفر الشيخ الفندقية "بنين وبنات"، وبيلا الفندقية "بنين وبنات" 230 درجة، مدرسية سيدي غازي المهنية الفندقية "بنات، بنين" 200 درجة، أما التعليم الصناعي المهني، تعليم صناعي نظام الـ3 سنوات، مهني بنين 215 درجة، أما المدرسة الصناعية للبنات بدسوق وقلين 240 درجة، ومدرسة الشهيد محمد رضا الصناعية بالزعفران بنات 230 درجة، والضبعة الصناعية المهنية للبنات 200 درجة، ومدرسة بيلا الصناعية المهنية بنات، وإصلاح شالما الصناعية بنات 180 درجة، ومدرسة سنهور الصناعية المهنية بنات 180 درجة، أما مدارس التعليم الزراعي المهني نظام الـ3 سنوات تحديد درجة القبول 210 درجات.

وأكد أنه يقبل الطلاب المدارس الفنية المهنية بجميع المدارس الفنية حسب احتياجات المدارس من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.