طقس الثلاثاء: مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه نزول الشبورة للمائيه صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأضافت هيئة الأرصاد عبر الموقع الرسمي الخاص بها، أنه من المتوقع أن يكون الطقس على السواحل الشمالية للبلاد، لطيف خلال ساعات النهار مائل للبرودة في ساعات الليل والرياح معتدلة، بينما يظل الطقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر، يصاحبه رياح تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لمحافظات الصعيد، يكون الطقس شديد الحرارة في النهار لطيف ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 20

السواحل الشمالية 28 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 25

شمال الصعيد 37 23

جنوب الصعيد 44 27